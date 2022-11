Venstre med alternativt budsjett: Mer til Ukraina, mindre skatt, fjerner taxfree

NTB

Venstre erkjenner at skattene og avgiftene må opp neste år, men vil hente inn 5,5 milliarder kroner mindre enn regjeringen i sitt alternative budsjett.

– Dette er et budsjett som vil gi en lavere pengebruk, lavere skatte- og avgiftstrykk, klimakutt i tråd med våre mål og mer til Ukraina, sier finanspolitisk talsperson Sveinung Rotevatn.

Venstre vil bruke 2,1 milliarder kroner mindre oljekroner enn regjeringen, ifølge det alternative budsjettet, som ble lagt fram tirsdag.

Partiet foreslår blant annet å øke støtten til Ukraina og naboland med 2 milliarder kroner og øke den militære støtten med 2,8 milliarder kroner. Bistanden økes også med 1,75 milliarder kroner.

Økning

Selv om skatte- og avgiftsnivået i Venstres budsjett er lavere enn det regjeringen foreslår, er det likevel høyere enn dagens nivå.

– Vi erkjenner at det er behov for å hente inn mer skatt neste år, men vi mener næringslivet vil kunne leve mye bedre med vårt opplegg, sier Rotevatn.

Han viser til at de dropper regjeringens forslag om å øke arbeidsgiveravgiften for dem som tjener over 750.000 kroner. I tillegg kuttes den økte utbytteskatten.

Nivået på formuesskatten holdes nokså likt som regjeringen, men modellen endres, og den såkalte aksjerabatten beholdes.

Den betydelige økningen i kraftbeskatningen beholdes på samme nivå, men med en annen modell.

Melby: – Krevende

Venstre-leder Guri Melby sier seg enig med regjeringen i at det er en krevende tid å lage statsbudsjett på. Hun trekker fram de økende rentene, krigen i Ukraina og økt inflasjon.

– Dette gjør budsjettarbeidet vanskeligere, men det blir også viktigere å gjøre de riktige prioriteringene, sier Melby.

I budsjettet foreslår Venstre å fjerne taxfree-ordningen fra 1. juli. En annen endring som påvirker reisende, er økt flypassasjeravgift.

Venstre tar flere grep for å finansiere satsingene sine.

Blant annet kuttes sykelønnsordningene med 5 milliarder kroner.

I tillegg videreføres ABE-reformen, såkalte ostehøvelkutt i offentlig sektor. Nivået settes på 0,7 prosent, noe som vil gi et kutt på 2,8 milliarder kroner i offentlige utgifter.

Venstre fjerner også det statlige bidraget til AFP, som gir en innsparing på 3,6 milliarder kroner, og de avvikler kontantstøtten (1,2 milliarder kroner).