Høyre ber Stortinget endre lakseskatt-forslag

NTB

Stortinget må gripe inn for å endre regjeringens forslag til grunnrenteskatt på oppdrettsfisk, mener Høyre.

Bakgrunnen er varslene om nesten 1.300 permitteringer fra selskapene Salmar, Lerøy og Romsdal Processing.

– Høyre ber nå Stortinget om å gi laksearbeidere trygghet før jul, sier Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til E24.

Høyre mener regjeringen må endre forslaget slik at skattleggingen ikke baseres på normpris. Næringen selv har oppgitt at det nå er vanskelig å inngå fastpriskontrakter som følge av innretningen på regjeringens modell. De viser til at mye av laksen som selges på fastpriskontrakter, er til lavere priser, og argumenterer med at de vil bli skattlagt for inntekt de ikke har. Dermed stopper arbeidet på foredlingsanleggene opp, ifølge selskapene.

– Det er ikke alltid at en skrivepultsteori i Finansdepartementet stemmer med virkeligheten i Distrikts-Norge. Det ville stå Vedum til ære om han tar noen skritt tilbake og anerkjenner at forslaget om normpris har fått utilsiktede konsekvenser, og ikke lar det gå prestisje i å ødelegge viktige distriktsarbeidsplasser, sier Helleland.

Regjeringens forslag er på høring til over nyttår, og både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) har gitt uttrykk for at de vil se på modellen i lys av innspill som kommer i høringsrunden.

Men Høyre mener det er maktpåliggende å få løst spørsmålet raskt.

– Kontraktsmarkedet har brutt sammen, og det er prekært å løse dette, sier partiets fiskeripolitiske talsmann Olve Grotle til E24.

Høyre vil derfor be Stortinget om å hastebehandle forslaget for å sikre at bransjen kan inngå fastpriskontraktene.