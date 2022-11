EU vurderer felles innkjøp av våpen

NTB

EU-kommisjonen vil overføre suksessen fra felles vaksinekjøp til forsvarssektoren og ber medlemslandene vurdere å gå sammen om våpenkjøp.

– Vi skal styrke forsvarsinnsatsen vår. For å gjøre det på en effektiv måte som gjør at vi unngår å sløse med penger, må vi samarbeide bedre, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Sammen med EU-kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, har Borrell meislet ut et forslag som skal diskuteres på tirsdagens forsvarsministermøte i Brussel.

Forslaget går ut på at EU-landene går sammen om å kjøpe våpen fra våpenindustrien, på samme måte som EU-landene gikk sammen om å kjøpe vaksiner fra vaksineprodusenter under pandemien, skriver Politico.

Tanken er at landene på den måten unngår å overby hverandre og drive opp prisene.

EU har behov for å fylle opp våpenlagrene, sier Borrell.

– Derfor har vi sammen med kommisjonen lansert et initiativ for felles anskaffelser. Vi vil sammen gå til forsvarsindustrien og be om et bedre tilbud.