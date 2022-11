PKK avviser at de har noe å gjøre med Istanbul-bombe

NTB

PKKs militære fløy avviser anklagene om at gruppa sto bak bomben som eksploderte i sentrum av Istanbul søndag.

Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) har ingenting å gjøre med angrepet ved Taksimplassen i Istanbul, oppgir gruppa i en uttalelse mandag. Den understreker også at gruppa ikke angriper sivile mål.

– Vårt folk og den demokratiske offentligheten vet godt at vi ikke er innblandet i denne hendelsen, at vi ikke vil angripe sivile direkte, og at vi ikke aksepterer handlinger der sivile blir angrepet, sier PKK i uttalelsen, som er offentliggjort av det PKK-vennlige nyhetsbyrået Firat.

Tyrkisk politi har anklaget en navngitt syrisk kvinne for å ha etterlatt bomben som tok livet av minst seks personer. De hevder også at hun fikk ordren fra PKK, som kjemper for kurdisk selvstyre sørøst i Tyrkia.