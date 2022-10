Veisperringer skal ha hindret velgere i Brasil

NTB

Opposisjonen i Brasil hevder veisperringer har forsinket velgere som skulle avgi stemme i presidentvalget søndag.

Ledere i Brasil arbeiderparti PT, som er partiet til utfordreren Lula da Silva, har delt flere videoer i sosiale medier som viser busser som blir stanset i veisperringene. Sperringene har hovedsakelig forekommet i nordøstlige områder av landet der da Silva står sterkt.

Dommer Alexandre de Moraes, som har ansvar for å overse valggjennomføringen i landet, sier de har gitt beskjed om at veisperringene må fjernes. Ifølge ham har ingen blitt hindret i å stemme på grunn av dem.

PT-leder Gleisi Hoffmann krever i en Twitter-melding at politisjef Silvinei Vasquez blir arrestert fordi han ikke har respektert valgmyndighetenes ordre om å unngå veisperringer som hindrer velgere.

Politisjefen støtter Bolsonaro

Vasquez oppfordret på søndag brasilianere til å stemme på den sittende presidenten, høyreradikale Jair Bolsonaro.

Ifølge avisen Folha de São Paulo var det mer enn 500 veisperringer på plass midt på dagen søndag. Det er 70 prosent flere enn i første valgomgang 2. oktober. Da Silva vant første valgomgang. Han fikk 48 prosent av stemmene, mens da Silva fikk 43 prosent.

En time etter at valglokalene hadde stengt søndag var kun et fåtall stemmer talt opp. Disse ga ledelsen til Bolsonaro. Resultatet kan være klart allerede rundt midnatt norsk tid.

Kritikere har lenge stilt spørsmål ved om Bolsonaro ville respektere et valgnederlag. Han har fremmet påstander om at landets elektroniske valgsystem er sårbart for fusk, men har ikke lagt fram noe som kan dokumentere påstanden. Kritikere mener han prøver å svekke tilliten til valgsystemet, inspirert av USAs tidligere president Donald Trump.

Avhengig av kollektivtransport

Flere hundre urinnvånere fra Qurencia i delstaten Mato Grosso sier de ikke fikk stemt på grunn av mangel på offentlig transport, ifølge nyhetsnettstedet O Globo.

I Rio de Janeiro sto trafikken i stampe og det var meldt om kilometerlange køer. I Belo Horizonte, hovedstaden i delstaten Minas Gerais, måtte folk betale for å reise kollektivt, i strid med valgmyndighetens beslutning. Først langt på dag fikk folk reise gratis slik de hadde rett til.

Lula da Silva har stor støtte blant Brasils millioner av fattige og dersom de blir hindret i å stemme kan det gjøre at han taper valget, selv om meningsmålinger har pekt på ham som den mest sannsynlige vinneren av valget.

HRW er bekymret

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) er svært bekymret over meldingene om at veier har vært sperret, til tross for at valgmyndighetene har gitt beskjed om at det ikke skal skje.

– Myndighetene bør umiddelbart følge domstolens beslutning, avslutte alle operasjoner som kan hindre velgere og sikre at alle velgere kan bruke sin rett til å stemme fritt og trygt, uttaler organisasjonen.