Støre etter nazistdemo: – Det siste vi trenger er splittelse og spredning av hat mellom folk

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at man ikke skal godta holdningene til gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen som demonstrerte i Oslo lørdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at man ikke skal godta holdningene til gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen som demonstrerte i Oslo lørdag. Stortingspresident Masud Gharahkhani mener de burde ha søkt først.

Lørdag hadde den nynazistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen en demonstrasjon i Oslo sentrum. Demonstrasjonen var ikke søkt om på forhånd.

Demonstrantene holdt blant annet en markering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Under markeringen gikk representanter fra den høyreekstreme gruppa opp på Løvebakken med flagg. De fikk pålegg fra politiet om å flytte seg, men etterkom ikke politiets ordre.

Senere ble 35 demonstranter pågrepet et annet sted i Oslo sentrum.

Støre: – Vi godtar det ikke

– Det siste vi trenger er splittelse og spredning av hat mellom folk i Norge, slik vi har sett i Oslo i dag, sier Støre til NTB.

– For mange er det skremmende at holdninger som dette kommer til uttrykk i våre gater. Det godtar vi ikke, og til alle dere som rammes av denne typen hat vil jeg si: Vi står sammen med dere og vi skal aldri la hatet vinne eller stå uimotsagt, sier Støre.

Stortingspresidenten: – Burde ha søkt

Stortingspresident Masud Gharahkhani mener de burde ha søkt.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Det er viktig å følge våre demokratiske spilleregler, sier stortingspresidenten til NTB.

– Alle som ønsker, kan søke om å benytte Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å gi uttrykk for sine meninger, sier Gharakhani.

Han understreker at vi har ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet i Norge.

– Grunnen til at det skal søkes om demonstrasjoner, er at det skal være trygge rammer både for demonstranter og andre, sier han.

Mehl: – Kan ikke aksepteres

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at verken hat eller at grupper nekter å etterkomme politiets påbud, kan aksepteres.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Vi skal stå opp for de norske verdiene hvor vi dyrker fellesskap, ikke hat. Det er skremmende å se en gruppe som gjør det motsatte. Det kan ikke vi akseptere, sier Mehl til NTB.

– Vi kan heller ikke akseptere at grupper nekter å etterkomme politiets påbud. Jeg er glad for politiets resolutte agering, legger hun til.

– Jeg vil også si at det er spesielt viktig å hegne om flokken i tiden vi lever i nå. Det er lett å tenke seg at gruppen som demonstrerte i dag, ønsker det motsatte.