Meloni til Nato-sjefen: Bekrefter støtte til Ukraina

Statsminister Giorgia Meloni bekreftet at Italia fortsatt vil støtte Ukraina i krigen mot Russland.

NTB

Den nyutnevnte italienske statsministeren Giorgia Meloni bekreftet fortsatt støtte Ukraina da hun snakket med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag.

Meloni sa at forsvarsalliansen er avgjørende for å forsvare sikkerheten og de felles verdier som kjennetegner vestlig identitet, opplyste statsministerens kontor i en skriftlig uttalelse etter telefonsamtalen. Dette var første samtale mellom Meloni og Stoltenberg etter at hun overtok regjeringskontorene denne uken.

Meloni bekrefte full støtte til Ukraina mot russisk aggresjon. Videre understreket hun viktigheten av å styrke Natos forpliktelse til å motvirke trusler av ulike slag som kommer fra alle strategiske retninger, inkludert utfordringer fra sør, het det i uttalelsen.

Stoltenberg tvitret etterpå at Italia er en engasjert alliert som gir solide bidrag til avskrekking og forsvar, og det er en sentral del av alliertes støtte til Ukraina.