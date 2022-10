EUs energikommissær i Norge: – Vi må roe ned gassmarkedet

NTB

EU jobber fortsatt med krisegrep som kan gripe direkte inn i gassmarkedet og påvirke prisene Norge får, ifølge EUs energikommissær Kadri Simson.

– Vi må finne løsninger som hjelper oss med å roe ned gassmarkedet på en måte som gjør at våre forbrukere og selskaper kan fortsette driften og ikke mister like vilkår som i andre globale markedsregioner, sier Simson til NTB.

Hun er torsdag på besøk i Norge og har blant annet diskutert gassmarkedet med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

EU ser for tiden på løsninger for å regulere gassprisene, blant annet gjennom makspris og såkalte priskorridorer. En priskorridor betyr gjerne at det settes et prisgulv og pristak.

EU vil roe ned

Slike tiltak kan få stor betydning for Norge, som er EUs største gassleverandør.

– For to dager siden var jeg i Luxembourg og diskuterte denne dynamiske priskorridoren med energiministrene. Ingen avgjørelser har blitt tatt ennå, men det er vår forpliktelse å roe ned markedet og unngå mulig manipulasjon, sier Simson.

Den norske regjeringen har tydelig avvist både en makspris på gass og en priskorridor. Men i EU er et flertall av landene for.

– Vi har vært veldig klare på at vi vil at løsningen skjer i et kommersielt rammeverk, og det er fortsatt vår beskjed. Men jeg tror dialog er viktig i denne vanskelige tiden, og jeg har full respekt for måten EU og medlemslandene jobber på hver dag med energikrisen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Gass-tiltak kan komme når som helst

EUs energiministre møtes til et ekstraordinært møte 24. november. Men Simson sier at eventuelle tiltak rettet mot gassmarkedet også kan komme før det.

– Kommisjonen kan foreslå ekstra krisetiltak. De må være midlertidige og rette seg mot en pågående krise, sier hun.

Norge og EU samarbeider i en arbeidsgruppe som ser på tiltak for å stabilisere prisene. Den norske regjeringen har gjentatte ganger understrekt at de ikke selger gass, men at det er selskapene som gjør det.

– Dette er veldig sant, også for EU, sier Simpson.

– Det er ikke EU-kommisjonen eller kommissær Simpson som kjøper gass, men det er selskaper. som har kontrakter med produsenter. Det vi prøver å gjøre nå er å gi dem sikkerhet og forutsigbarhet for årene som kommer.

Aasland peker på oljeselskapene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at også Norge er bekymret for de høye gassprisene.

– Vi er i samme båt for framtiden, og snakker om hvordan vi kan være en pålitelig eksportør av gass neste år, og i årene som komme, sier han.

– Men hvis Norge også er så bekymret for de høye gassprisene, hvorfor kan dere ikke gå med på en makspris?

– Fordi Norges regjering ikke selger gass. Det er selskapene på sokkelen som selger gass.