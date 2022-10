Sveinung Rotevatn må betale straffeskatt

NTB

Sveinung Rotevatn (V) er blant ti politikere som må betale straffeskatt etter Skatteetatens gjennomgang av pendlerboligsakene.

– Jeg har fått et vedtak fra Skatteetaten om retting av skatten min i 2017 og tilleggsskatt for den feilen som er gjort. Skatteetaten mener at jeg har vært feil folkeregistrert mellom 2010 og 2017, sier Venstre-nestlederen til Aftenposten.

Skatteetaten øker personinntekten for Rotevatn med 133.472 kroner i 2017. Han må betale rundt 80.000 kroner i økt skatt, 20.000 kroner av dette er tilleggsskatt.

Han sier at feilen ikke ga ham noen økonomisk fordel før etter 2013. At det skjedde, omtaler han som en følgefeil.

– Jeg kan bare si at jeg gjorde det jeg mente var logisk og naturlig, og ingen reagerte på det. Og alt var åpen og kjent informasjon, sier han.

Aftenposten skrev i 2021 at Rotevatn har fått pendlerbolig fra Stortinget fordi han var folkeregistrert hos foreldrene sine i Sogn og Fjordane. Han betalte ikke husleie eller andre utgifter til foreldrene.