Det svenske miljødepartementet legges ned

NTB

Sveriges nye borgerlige regjering har besluttet å legge ned landets miljødepartement, til protester fra elleve tidligere miljøministre.

I et innlegg i Dagens Nyheter oppfordrer de elleve tidligere miljøministrene statsminister Ulf Kristersson og regjeringen til å omgjøre beslutningen om å legge ned miljødepartementet.

– Vi ser med stor uro på det som nå kan komme til å skje med Sveriges framtidige arbeid med miljøspørsmål, skriver de tidligere ministrene.

– Miljøspørsmålene handler ikke bare om Sverige, det handler om verden og internasjonalt samarbeid, fortsetter de.

Sverige har hatt et miljødepartement siden 1987, men landets nye regjering har lagt miljøpolitikken inn under et nytt klima- og næringsdepartement.