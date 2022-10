Flertall på Stortinget for å granske Gjenopptakelseskommisjonen

Det er flertall på Stortinget for en gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

NTB

– Bakteppet for dette forslaget er alvorlig. Et justismord skal ikke skje. Nå er det et bredt spekter av partier som stiller seg bak forslaget SV har initiert om at vi må få en gjennomgang av kommisjonen, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NRK.

Etter at riksadvokaten fredag ba om at Viggo Kristiansen frikjennes for Baneheia-drapene, har SV ønsket en full gjennomgang av arbeidet i kommisjonen.

Høyre, Frp, Rødt, Venstre og MDG bekrefter til NRK at de stiller seg bak forslaget, som skal fremmes torsdag.