Stortingsflertallet gir Nav-ofrene rett

NTB

Mottakere av trygdeordninger har rett til fri bevegelse og likebehandling etter EØS-avtalen, mener et flertall på Stortinget.

Arbeids- og sosialkomiteen behandlet onsdag en av sakene som har fulgt etter trygdeskandalen, som ble kjent i 2019.

Flertallet i komiteen – Ap, Sp, SV og Rødt – mener at innen trygdeområdet «har regjeringen ingen handlefrihet», men må gi samme rettigheter og plikter til alle EU- og EØS-borgere, skriver VG.

Regjeringen skal nå komme tilbake med detaljert lovgivning der det går tydelig fram at EØS-retten har forrang foran norsk trygdelovgivning.

– Det skal skrives et entydig lovverk som skal være lett å forstå for brukere, forvaltning og domstoler, fordi dette er så komplisert er det en grunn til at dette har kunnet pågå så lenge, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som har vært saksordfører for lovsaken på Stortinget.

Et av de uavklarte områdene er om bevegelsesfriheten omfatter retten til dagpenger under arbeidsledighet. Det skal Høyesterett ta stilling til, ifølge Rett24.

Det var ikke en samlet komité som sto bak innstillingen. Fremskrittspartiet ønsket å sende hele saken tilbake til regjeringen, mens Høyre støtter ikke formuleringen om at regjeringen ikke har handlefrihet. Høyres Henrik Asheim sier til VG at Norge har dialog med Esa når det gjelder en rekke ordninger om hvorvidt det omfattes av EØS-regelverket. Han mener der dermed norske myndigheter har et visst handlingsrom.