Det innføres ikke minstelønn i Norge

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er glad for at det ikke blir innført minstelønn i Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Det blir ikke innført minstelønn i Norge. EU-kommisjonen har vurdert at minstelønnsdirektivet i sin helhet faller utenfor EØS-avtalen.

Vurderingen samsvarer også med Norges foreløpige rettslige vurderinger som ble gjort da direktivforslaget ble lagt fram, skriver FriFagbevegelse.

– Jeg er svært tilfreds med at EU-kommisjonen vurderer direktivet som ikke EØS-relevant. Det er i samsvar med departementets vurdering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at lønnsdannelse gjennom tariffavtalene har tjent det norske samfunnet godt.

– Det er ikke det samme behovet for en nasjonal minstelønn i Norge. Da er det gledelig at EU-kommisjonen har bekreftet at Norge ikke er forpliktet til å ta inn minstelønnsdirektivet i EØS-avtalen. Dermed blir det ikke norsk lov, sier Følsvik.