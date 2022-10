Samferdselsministeren freder Jernbanedirektoratet

NTB

Det er ikke aktuelt å legge ned Jernbanedirektoratet, slår samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fast. Regjeringspartner Sp har vedtatt en slik nedleggelse.

– Nedleggelse av jernbanedirektoratet er ikke aktuell politikk. Vår politikk er forankret i Hurdalsplattformen, sier Nygård til NTB.

Tirsdag gikk Senterpartiets landsstyre inn for å legge ned Jernbanedirektoratet.

– Senterpartiets landsstyre har lite forståelse for hvilke samfunnsoppdrag Jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å planlegge for at direktoratet legges ned, heter det i en uttalelse fra partiet.

Nygård sier at regjeringen ser på hvordan man skal organisere jernbanen framover.

– Det er særlig selskapsstruktur som vurderes nå. Når det gjelder Jernbanedirektoratet så skal vi se på samhandling mellom direktoratet, departementet og Bane Nor, sier han.

Senterpartiet har også gått inn for å skrote prosessen med å dele togtilbudet på Østlandet i to. Nygård slår også fast at denne prosessen fortsetter.

– Nå jobbes det med direktetildeling hvor begge de to statlige togselskapene, Vy og Flytoget, er aktuelle for å drifte togtilbudet på Østlandet, sier han.