Sunak møtte kraftig motbør i sin første spørretime

NTB

Storbritannias nye statsminister Rishi Sunak møtte som ventet kraftig motbør da han onsdag møtte opposisjonen i sin første spørretime.

Labour-leder Keir Starmer startet med å gratulere Sunak med å bli den første statsministeren i Storbritannia med asiatisk opphav. Men der sluttet høflighetene.

Starmer refset blant annet Sunaks beslutning om å ta Suella Braverman inn i regjeringsvarmen igjen. Braverman, som tilhører høyresiden i Det konservative partiet, har fått tilbake posten som innenriksminister som hun hadde under Liz Truss.

Valget kritiseres ettersom Braverman gikk av selv etter at hun hadde sendt et offentlig dokument fra sin private epostkonto, noe som var et regelbrudd.

Sunak svarte at Braverman utviste en «dårlig vurderingsevne», men understreket samtidig at han var henrykt over å kunne ta henne tilbake i regjering.

Syrlig stikk

Starmer benyttet også anledningen til å påpeke at Sunak opprinnelig tapte kampen om statsministerjobben mot Liz Truss da Boris Johnson trakk seg i starten av september.

Starmer sa at Sunak ble «bekjempet av Liz Truss – som deretter fikk sparken av et salathode».

Han siktet til salathodet som ble livestreamet av den britiske tabloidavisen Daily Star, for å se om den kunne vare lenger enn Truss' regjeringsperiode.

Starmers kommentar var en syrlig henvisning til det politiske kaoset i Sunaks parti, som har byttet partileder for andre gang på kort tid.

Budsjettplan utsatt

Sunak ble også spurt om han kommer til å reversere opphevingen av forbudet mot såkalt fracking, hvor olje og gass utvinnes fra skiferfelt. Det ville han ikke gi et klart svar på, men han sa at regjeringen vil levere på klimaløftene.

Onsdag ble det også klart at landets etterlengtede budsjettplan blir utsatt fra 31. oktober til 17. november. Finansminister Jeremy Hunt forsvarer utsettelsen og peker på at de siste dagenes utvikling nødvendiggjør utsettelsen.

– Jeg er villig til å ta raske beslutninger og beslutninger som anses som politisk pinlige dersom det er til det beste for landet, sier Hunt.

En rekke floker

Det mangler ikke på utfordringer for Sunak. Først og fremst må han rydde opp økonomisk etter Liz Truss, samt sørge for at britene kommer seg gjennom en vinter preget av det som har blitt kalt en levekostnadskrise.

Samtidig må han også rydde opp i omdømmet til Det konservative parti. Etter det som kan betegnes som politisk kaos i kjølvannet av Johnsons skandaler og Truss' økonomihåndtering, gjør toryene det historisk dårlig på meningsmålingene.

Mange briter har tatt til orde for at det skrives ut valg, for det er verdt å merke seg at verken Truss eller Sunak ble valgt som statsminister av folket. Det var det sist Boris Johnson som ble i 2019.

Flere gamle kjente

Onsdag formiddag holdt Sunak sitt første møte med regjeringen sin, som består av flere erfarne ministre fra hans to etterfølgere, Boris Johnson og Liz Truss.

Den nye regjeringen «reflekterer et samlet parti», uttalte Sunak tirsdag da han ble innsatt som statsminister.

Noen timer senere ble det kjent at han beholder Jeremy Hunt som finansminister, James Cleverly som utenriksminister og Ben Wallace som forsvarsminister fra den forrige regjeringen.

Sunaks nære allierte Dominic Raab får posten som justisminister og visestatsminister, som han også hadde i Boris Johnsons regjering.