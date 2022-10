Russland fastholder at USA og Ukraina samarbeider om biologiske våpen

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia hevder landet har beviser for at USA og Ukraina har laboratorier som forsker på biologiske våpen i Ukraina. Foto: AP / NTB

NTB

Russland har bedt FNs sikkerhetsråd opprette en kommisjon for å granske påstander om USA-støttede laboratorier for utvikling av biologiske våpen i Ukraina.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia hevdet kort tid etter den russiske invasjonen i februar at USA og Ukraina i fellesskap forsket på biologiske våpen ved laboratorier Ukraina.

Både USA og Ukraina avviste anklagen, men Russland fastholder at slike laboratorier eksisterer og at aktiviteten der strider mot den internasjonale konvensjonen som forbyr utvikling, produksjon, lagring og bruk av slike våpen.

Russland har nå utarbeidet et utkast til resolusjon med krav om at Sikkerhetsrådet oppretter en granskingskommisjon som skal rapportere tilbake til rådet innen 30. november.

Hevder å ha beviser

Russland har også delt ut rundt 300 sider med bakgrunnsmateriale til Sikkerhetsrådets medlemmer for å underbygge anklagen mot USA og Ukraina, som blir tema under et møte i rådet torsdag.

Nebenzia hevder videre i et brev til medlemslandene at de russiske styrkene har kommet over «en rekke dokumenter og beviser som viser den sanne natur til USAs og Ukrainas militære biologiske aktiviteter i Ukraina».

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield anklaget i mars Russland for å bruke møter i Sikkerhetsrådet til «å lyve og spre falsk informasjon» om biologiske våpen, og hun hevdet også at dette kunne være ledd i en såkalt falskt flagg-operasjon der Russland selv planla å bruke kjemiske og biologiske våpen i Ukraina.

Ingen hemmelighet

Ukraina har flere biologiske laboratorier som har fått økonomisk støtte og forskningsstøtte fra USA. Disse eies av den ukrainske stat og inngår i Biological Threat Reduction Program som skal bidra til å redusere risikoen for dødelige utbrudd, forårsaket av våpen eller naturlige årsaker.

– Disse laboratoriene er ingen hemmelighet. De benyttes ikke i tilknytning til biologiske våpen, det er desinformasjon, sier Filippa Lentzos som foreleser ved King’s College i London.