Støre: Økt sannsynlighet for at Russland bruker atomvåpen

– I takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler øker også risikoen for mer desperat virkemiddelbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er uansvarlig. Det er i seg selv en farlig eskalering. Vi fordømmer det, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Les mer Lukk

NTB

Sannsynligheten for at Russland bruker atomvåpen i Ukraina er fortsatt lav, ifølge regjeringen. Men statsministeren advarer om at den ikke er null.