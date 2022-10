Sveriges utenriksminister deler Tyrkias bekymring over PKK

NTB

Sveriges regjering lover slutt på «feministisk utenrikspolitikk» og deler Tyrkias bekymring når det gjelder PKK, sier utenriksminister Tobias Billström.

Tyrkia, EU og USA har satt PKK på sin liste over terroristorganisasjoner, og Billström lover at Sveriges nye borgerlige regjering vil føre en hard linje mot den kurdiske gruppen.

– Det blir ikke noe nonsens fra den svenske regjeringen når det kommer til PKK. Vi slutter helhjertet opp om en politikk som innebærer at terroristorganisasjoner ikke har rett til å drive virksomhet fra svensk territorium, sier han.

Billström understreker at Sverige vil overholde avtalen som er inngått med Tyrkia for å rydde vei for svensk Nato-medlemskap. Han lover samtidig at det skal bli slutt på den forrige regjeringens «feministiske utenrikspolitikk».

Tyrkia krever at Sverige slår hardt ned på PKK-aktivister i Sverige og utleverer dem. Under Nato-toppmøtet i juni undertegnet Sverige og Finland et såkalt omforent memorandum med Tyrkia der de lovet å ikke støtte kurdiske grupper i Syria som tyrkiske myndigheter kaller PKK-avleggere.

Sverige lovet også å oppheve våpenembargoen som ble innført da tyrkiske styrker rykket inn i Syria i 2019, samt vurdere Tyrkias begjæringer om å utlevere «terrormistenkte» kurdere som befinner seg i Sverige.

– Alt som står skrevet i memorandumet, og som alle tre parter er enige om, skal og må oppfylles av alle de tre partene, sier Billström.

– Men alt må gjøres på juridisk trygt vis, legger han til.