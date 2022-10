Trump-selskap for retten i New York

Donald Trumps familieselskap anklages for omfattende skattesnusk og risikerer bøer på over 15 millioner kroner.

NTB

Donald Trumps familieselskap, som nå ledes av den tidligere presidentens to voksne sønner Donald Jr. og Eric, risikerer en millionbot for skattesnusk.

Mandag åpnet rettssaken mot Trump Organization, som anklages for svindel og skatteunndragelse.

Ifølge påtalemyndigheten skjulte selskapet i årene 2005 til 2021 utbetalinger til en rekke toppsjefer for at de skulle unngå skatt. Dette ble gjort ved at de fikk smøregoder som gratis leiligheter og luksusbiler.

Trump er ikke selv navngitt i skattesaken, som han omtaler som ledd i en politisk motivert heksejakt.

– Demokratenes høyst partipolitiske heksejakt fortsetter, denne gangen i New York, selvsagt midt under det viktige mellomvalget, skriver han i sosiale medier.

Dersom selskapet blir funnet skyldig, risikerer det bøter på over 15 millioner kroner.