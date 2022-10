Senterpartiet vurderer makspris på strøm

NTB

En makspris på strøm på 100 øre per kilowattime. Tirsdag skal Senterpartiets landsstyre vedta om de vil gå inn for dette.

«Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene» er overskriften på en av de ni politiske uttalelsene som landsstyret har til vurdering.

I uttalelsen heter det: «Senterpartiets landsstyre tilrår derfor at regjeringen fra 1. januar 2023 og inntil videre innfører en prisnedskrivningsordning over statsbudsjettet til 100 øre/kWh for alle strømsluttbrukere på fastlandet.»

Unntatt er fritidsboliger og de som er omfattet av dagens strømstøtteordninger for husholdninger, jordbruks- og veksthusnæringen.

– Dette blir en forutsigbar makspris til næringslivet, sier partinestor Per Olaf Lundteigen til NTB.

Tirsdag skal Sp-landsstyret også eventuelt vedta en uttalelse som tar til orde for å legge ned Jernbanedirektoratet.

«Senterpartiets landsstyre har liten forståelse for hvilke samfunnsoppdrag Jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å planlegge for at direktoratet legges ned. Det vil spare samfunnet for unødig byråkrati, kostnader og ressurser», heter det i forslaget til uttalelse.