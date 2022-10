Rune Bakervik (Ap) bedt om å danne nytt byråd i Bergen

NTB

Rune Bakervik (Ap) har blitt bedt om å danne nytt byråd i Bergen, opplyser kommunen i en pressemelding.

– I denne situasjonen har det vært naturlig for meg å lytte til og rådføre meg med bystyret for å avklare hvilket parlamentarisk grunnlag som finnes for et nytt byråd. Jeg vil takke gruppelederne for en ryddig prosess og et godt samarbeid den siste uken, sier varaordfører Linn Kristin Engø (Ap).

Oppdraget med å danne nytt byråd går formelt sett til Bakervik etter at dagens byråd har meldt sin fratreden i bystyremøtet 26. oktober.

– På bakgrunn av de samtalene jeg har hatt med gruppelederne, er det tydelig at Bakervik er den kandidaten med størst sannsynlighet for å danne et nytt styringsdyktig byråd, sier Engø.

Ap-byråd

Tidligere fredag ble det kjent at det var flertall i bystyret for at Bakervik skulle bli byrådsleder, istedenfor Høyres Christine Meyer.

Bergen Senterpartis fem representanter stilte seg da bak Arbeiderparti-politikeren, som nå har 37 av 67 representanter i bystyret bak seg.

Både Arbeiderpartiet og Høyre varslet at de var klare til å danne nytt byråd. Flere partier, deriblant Sp, har gjort det klart at de vil at Ap fortsetter i byråd, tross mistilliten mot Valhammer.

Barnevernssaker

Bakgrunnen for at det nå dannes nytt byråd er den store barnevernssaken i Bergen. 7. oktober ble det klart at det var flertall for mistillit mot byrådsleder Roger Valhammer (Ap), og derfor varslet han sin avgang.

Dette gjorde han som følge av Statsforvalterens kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.

– Disse sakene er så grove og så grusomme at noen må stå til ansvar. Jeg har og tar ansvaret for det som har skjedd. Når jeg tar dette ansvaret, vil jeg ta det helt, sa Valhammer da han trakk seg.