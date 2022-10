Raymond Johansen håper Eivor Evenrud går til Ap

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) håper tidligere Rødt-politiker Eivor Evenrud velger å stille til valg for Arbeiderpartiet. Dersom det skjer, kan Evenrud være aktuell som Aps ordførerkandidat når Marianne Borgen (SV) går av.

NTB

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) håper at tidligere Rødt-politiker Eivor Evenrud går til Arbeiderpartiet.

– Jeg har sett at hun vurderer sin videre politiske deltakelse. Det valget har jeg stor respekt for. Men en ressurs som Eivor vil bli tatt imot med åpne armer, og jeg håper hun velger oss, sier Johansen til NRK.

Eivor Evenrud meldte seg ut av Rødt i begynnelsen av oktober etter en langvarig konflikt i partiet.

Onsdag sa hun til Aftenposten at hun vurderer å stille til valg for Arbeiderpartiet eller SV.

– Det jeg vet, er at jeg ikke føler meg ferdig i Oslo-politikken og ønsker å fortsette i Oslo bystyre. Jeg vet også at det å stille til valg igjen for Rødt, er uaktuelt, sier hun til NRK.

På spørsmål om Evenrud kan være aktuell som Arbeiderpartiets ordførerkandidat til kommunevalget neste år, svarer Johansen at han overlater det til nominasjonskomiteen.

– Men hun bør være veldig aktuell for en plass på lista, sier han.

Evenrud selv er ikke avvisende til tanken, men sier at et ordførerkandidatur ikke har vært i hennes tanker.

Hun sier at hun skal snakke med både SV og Ap i nær framtid og presiserer at plasser og posisjoner ikke er avgjørende for hva hun velger.