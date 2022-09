Flere partier beroliget etter sikkerhetsmøte med regjeringen

NTB

Regjeringen får skryt etter møtet i Stortinget om sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel. Vi opplever at de tar situasjonen på alvor, sier flere opposisjonspartier.

– Vi er mer betrygget etter møtet med regjeringen nå. De gjør en rekke tiltak, og vi har forståelse for at de av sikkerhetshensyn ikke kan gå i detalj på dem, sier Venstre-leder Guri Melby i en epost til NTB.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var onsdag ettermiddag i møte med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen for å underrette Stortinget om den skjerpede sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel etter gasslekkasjen i Østersjøen tirsdag.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon, og ut ifra det vi har fått av informasjon i dag, så var det rett å kalle inn regjeringen for å gi Stortinget informasjon om det vi vet så langt, sier Høyres Ine Eriksen Søreide, som leder komiteen, til NTB.

– Naiviteten langt borte

Hun får støtte fra Frp-leder Sylvi Listhaug, som i går uttalte seg svært kritisk til at olje- og energiministeren mente at det var selskapene som hadde ansvaret for sikkerheten.

– Nå er inntrykket vårt at naiviteten er langt borte, og man erkjenner at dette er en situasjon som krever at man setter inn nødvendige ressurser, sier hun til NTB.

Søreide sier det kan bli aktuelt med flere møter med regjeringen i komiteen etter hvert som årsaksbildet i Østersjøen blir klarere, og det blir klarere hvilke konsekvenser det får for Norge.

– Vi forventer at regjeringen koordinerer tett, både internt, med oss og med Nato fremover, fortsetter hun.

Krever ny runde om havneforbud

Samtidig mener Melby at regjeringen må revurdere det særnorske unntaket som gir russiske fiskefartøy fri tilgang til norske havner.

– De burde også revurdere tillatelsen som er gitt til det russiske forskningsfartøyet, som ifølge en forsker på FFI bærer autonome undervannsfarkoster som kan plassere lytte- og sabotasjeutstyr på havbunnen på norsk kontinentalsokkel, og som etter planen skal få operere i norsk farvann i over en måned til, sier tilføyer hun.