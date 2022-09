Medvedev bekrefter: – Russland har rett til å bruke atomvåpen om nødvendig

Dersom Vladimir Putin er presset opp i et hjørne, vil terskelen for å ta i bruk atomvåpen være lav, advarer Russlands tidligere statsminister Dmitrij Medvedev.

USA og Nato har tidligere kommet med svært tydelige advarsler til Russland mot å true med kjernefysisk krig. Skulle slike våpen likevel bli tatt i bruk i Ukraina, vil det kunne være starten på en potensiell atomkrig mellom Russland og USA.

Det vil i så fall være første gang atomvåpen tas i bruk siden 2. verdenskrig.

– Hvis Russland eller våre allierte blir angrepet med denne typen våpen, eller hvis aggresjon med bruk av konvensjonelle våpen truer selve statens eksistens, vil Russland bruke atomvåpen, bekrefter Russlands tidligere statsminister og fungerende nestleder i Russlands sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev, ifølge Reuters.

Den røde linje



Utspillet kommer samtidig som Russland forbereder seg på å annektere store deler av ukrainsk territorium etter omstridte folkeavstemninger i russisk-kontrollerte omrpder.

USAs nasjonal sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, advarte i helgen Russland mot katastrofale konsekvenser dersom de krysser den røde linjen. Sullivan ville ikke si hvilke reaksjoner det vil være snakk om, men USA er ved siden av Russland verdens største atommakt.

– Jeg tror ikke at NATO ville blande seg direkte inn



Ifølge Federation of American Scientists har Russland 5977 atomstridshoder, mens USA har 5428 i sitt atomarsenal. På de neste plassene kommer Kina med 350, Frankrike 290 og Storbritannia 225 med atomstridshoder.

– Jeg må igjen minne de døve ører, som bare hører seg selv, om at Russland har rett til å bruke atomvåpen om nødvendig i forhåndsbestemte tilfeller, og i streng overholdelse av statens politikk. Jeg tror ikke at NATO vil blande seg direkte inn i konflikten selv i dette scenariet. Demagogene over havet og i Europa kommer ikke til å dø i en atomapokalypse, hevder Dmitrij Medvedev.

Zelenskyj tviler på at Putin vil trykke på atomknappen



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier til den tyske avisa Bild at han tror at Russlands president Vladimir Putin vil «drukne Ukraina i sine egne soldaters blod», men at han neppe vil ty til atomvåpen.

– Jeg tror ikke han kommer til å bruke slike våpen. Jeg tror ikke verden vil la ham bruke slike våpen. Men vi kan ikke se inn i hodet hans, det finnes en risiko, advarer Zelenskyj.