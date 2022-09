Kunnskapsministeren vil ha digital strategi for skolene

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er bekymret for at digitaliseringen av skolene har gått for fort og uten nok kunnskap om konsekvensene.

NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) frykter at digitaliseringen av norske skoler har gått for fort og uten nok kunnskap.

Hun frykter utviklingen med digital skole kan gi uante konsekvenser og ønsker å utarbeide en ny strategi for bruk av digitale verktøy i både skoler og barnehager.

– Digitaliseringen av skoler har skjedd uten nok kunnskap. Det bekymrer meg, sier hun til Kommunal Rapport.

– Digitalisering av skolene er kanskje den største endringen i norsk skole de siste årene. Samtidig er ikke endringen forankret i noen enkelt beslutning, enkeltplan eller forskrift, sier en bekymret kunnskapsminister.

I samarbeid med KS er Kunnskapsdepartementet nå i gang med å lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i skoler og barnehager. Departementet tar sikte på å presentere strategien i desember.

Målet er å bidra til å få en oversikt over situasjonen, behov og bekymringer, samt sørge for at beslutningstakere på ulike nivåer som skole, kommune og fylkeskommune får et godt verktøy å styre etter.