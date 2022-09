Russisk ekspresident utelukker ikke bruk av atomvåpen

NTB

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev hevder Russland kan ta i bruk ethvert russisk våpen, inkludert atomvåpen, for å forsvare russiske territorier.

Medvedev, som nå er nestleder i det russiske nasjonale sikkerhetsrådet, sier at borgere i alle Nato-land må forstå at Russland har valgt sin egen vei.

– Russland er klare til å forsvare sine nye territorier med alle midler, inkludert strategiske atomvåpen, sier han ifølge Reuters.

Han påstår også at den varslede folkeavstemningen i Donbas vil bli gjennomført til tross for sterk internasjonal fordømmelse, og at det ikke er noen vei tilbake.