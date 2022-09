Frp krever at justisminister Mehl forklarer seg om vold i Oslo

NTB

Fremskrittspartiet har formelt anmodet at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) stiller på Stortinget og redegjør for voldsutviklingen i hovedstaden.

Det er partileder Sylvi Listhaug (Frp) og partiets leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, som tirsdag sender anmodningen til Justisdepartementet. Der henvises det til en urovekkende utvikling med knivstikking, skyteepisoder og trusselhendelser i hovedstaden, og til at politiet flere ganger har advart mot økende og mer brutalisert vold.

– Vi anser det som svært viktig å ta utviklingen på høyeste alvor, og at konkrete tiltak iverksettes så raskt som mulig. Frp mener det er avgjørende at Stortinget er godt orientert om situasjonen for å kunne treffe best mulig beslutninger, sier Listhaug.

Partiet henviser til en rapport fra Oslo tingrett som viser at kniv og machete ble brukt i 29 av 57 volds- og ranssaker tingretten avgjorde mot mindreårige lovbrytere i 2021.

– Både Stortinget og offentligheten har et legitimt behov for å vite at denne utviklingen prioriteres høyt av regjeringen, og at det faktisk iverksettes treffsikre tiltak, sier Listhaug.