Strømdebatt med 94 forslag på bordet

NTB

Partiene på Stortinget har lagt fram til sammen 94 forslag som de mener vil bidra til å løse strømkrisen.

Forslagene ble lagt fram da de folkevalgte ble sammenkalt til ekstraordinært møte mandag. Bakgrunnen er de høye strømprisene, som går ut over både forbrukere og bedrifter.

SV, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner, har lagt fram tre forslag, blant annet vil de endre støtten til husholdningene for å dekke mer av basisforbruket. Forbruk over 3.000 kilowattimer per måned vil ikke få støtte, ifølge forslaget. De vil også satse mer på enøktiltak, og foreslår tiltak som skal gi myndighetene mer kontroll over kraftmarkedet.

Høyre har lagt fram 21 forslag, inkludert satsing på solenergi og småkraftverk, mens Frp som kjent krever en makspris på strøm på 50 øre per kilowattime. Blant Frps til sammen åtte forslag er også å fjerne elavgiften og reforhandle avtalene om utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia.

Også Rødt vil ha en makspris på strøm – på 35 øre per kilowattime, og de krever blant annet en stans i kraftproduksjon til eksport fra magasiner. Partiet har kommet med i alt fem forslag.

MDGs 22 forslag handler i stor grad om energisparing, men også satsing på solenergi. Også Venstre, som har hele 25 forslag, vil satse på solenergi, og samtidig øke støtteordninger til blant annet lavinntektsfamilier, studenter og frivillige organisasjoner.

KrF foreslår økt strømstøtte til både husholdninger og frivilligheten og vil også fjerne taket på strømstøtte til bønder, som regjeringen har hevet fra 20.000 kilowattimer til 60.000 kilowattimer. Partiet har fremmet i alt ti forslag.

I tillegg kommer regjeringens forslag, som ikke er lagt fram ennå. Regjeringen varsler at den 30. september vil legge fram forslag om strømstøtte til bedrifter og økt støtte til husholdningene for Stortinget.