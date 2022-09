Over 70 strømforslag fra opposisjonen

Denne gjengen vil på banen med flere tiltak for å håndtere strømpriskrisen. Bildet er fra partilederdebatten under Arendalsuka og fra venstre er av Erna Solberg (H). Guri Melby (V), Sylvi Listhaug (Frp) og Olaug Bollestad (KrF).

NTB

Opposisjonspartiene har til sammen minst 71 forslag til hvordan Norge skal løse strømpriskrisen, viser en kartlegging fra Dagbladet.

Bakteppet for tiltakene som fremmes er at det mandag er duket for ekstraordinært møte i Stortinget om strømsituasjonen.

Både Høyre og Miljøpartiet De Grønne fremmer 21 forslag hver, skriver avisen.

Venstre er ventet å komme med 13 forslag, deriblant målrettede tiltak for studenter og strømsparing fra det offentlige.

Fremskrittspartiet varsler at de vil komme med åtte forslag. De har tatt til orde for makspris på strøm. Det har også Rødt, som fremmer fem forslag. Rødts forslag inkluderer «Norgespris», som skal være en egen makspris for norske strømkunder.

Det er ikke klart hvor mange forslag KrF vil fremme.

Regjeringens samarbeidsparti SV foreslår tre omfattende tiltak, blant annet en forbedret strømstøtte for husholdningene og en «demokratisering av kraften».