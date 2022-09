Putins tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov, om Putins regime: – Hele systemet er i sjokk

– Hvis Putin skulle støtte seg på en bredere mobilisering, vil offentligheten gjøre opprør. Da står han virkelig overfor faren for opptøyer. Russere er ikke villige til å gå for å føre denne krigen. De er ikke klare til å ofre livet, spesielt i det øyeblikket ukrainerne rykker frem og russerne trekker seg tilbake, sier Putins tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov.

Gang på gang har den russiske hæren blitt slått tilbake til tross for tusenvis av langtrekkende missiler, artillerigranater og bombing fra luften. Likevel sliter Putins soldater på slagmarken, og de russiske tapene er enorme.

– Dette er virkelig et sjokk. Det er ingen overdrivelse, sier Abbas Gallyamov, en politisk konsulent og Vladimir Putins eks-taleskriver.

I et intervju med amerikanske CNN snakker Gallyamov om hvordan han tror regimet i Kreml responderer på de siste offensivene i nordøst og sør, og som har kostet russerne dyrt.

– Hele Russlands politiske system er i en tilstand av sjokk etter Kremls nylige katastrofale nederlag i Vladimir Putins krig med Ukraina. De kunne aldri forestille seg at ukrainere ville rykke frem og at de uovervinnelige russiske troppene ikke bare måtte trekke seg tilbake, faktisk stikke av, sier den russiske presidentens tidligere nære medarbeider.

Ukraina har overrasket og sjokkert Russland



Han viser til at den russiske ledelsen feilberegnet totalt da de trodde at nabolandet Ukraina var å regne som underlegent Russland, og at de neppe hadde noe å stille opp mot den russiske overmakten.

I stedet viste det seg at ukrainerne kunne bite fra seg på en måte som har overrasket både russerne og resten av verden. Mye skyldes høy moral, tilgang på personell og ikke minst den stadige strømmen av avanserte vestlige våpen.

Når den russiske krigsmaskinen samtidig går i stå, trolig på grunn av lav moral og problemer på offisersnivå, og titusenvis av russere har stupt på slagmarken, er ydmykelsen åpenbar for alle. Nå har Putin et stort forklaringsproblem.

– Russere er ikke villige til å ofre livet for denne krigen



– Litt etter litt ble den russiske opinionen kjent med tanken om at ukrainere ikke er så ille likevel, at de kan forsvare seg selv, de kan være på defensiven. Men ingen kunne forvente at de ville avansere så raskt, så profesjonelt, forteller Abbas Gallyamov til CNN.

Han tror det neste som kommer til å skje i russisk politikk i løpet av de neste månedene, er at eliten vil begynne å lete etter en etterfølger. Men før det skjer kan Putin få mer trøbbel, skriver Daily Beast.

– Hvis Putin skulle støtte seg på en bredere mobilisering, vil offentligheten gjøre opprør. Da står han virkelig overfor faren for opptøyer. Russere er ikke villige til å gå for å føre denne krigen. De er ikke klare til å ofre livet, spesielt i det øyeblikket ukrainerne rykker frem og russerne trekker seg tilbake, sier Gallyamov.

– Full av intoleranse og aggresjon i lang tid

Et lokalt råd i Lomonossovsky-distriktet i Moskva vedtok i forrige uke en oppsiktsvekkende resolusjon som oppfordrer Putin trekke seg.

– Retorikken som du og dine underordnede bruker har vært full av intoleranse og aggresjon i lang tid, noe som til slutt effektivt kastet landet vårt tilbake inn i den kalde krigens tid, uttalte Moskvarådet, skriver RepublicWorld.com.

Nå venter alle på hva Putins neste trekk blir for å komme på offensiven og gjenvinne det tidligere okkuperte territoriet som Ukraina nylig har gjenvunnet. Lørdag blir det meldt om at russiske styrker angriper med raketter, fly og artilleri en rekke steder i Ukraina.

