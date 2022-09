Listhaug om regjeringens strømpakke: Ufattelig svakt

NTB

Mange av tiltakene i regjeringens strømpakke til bedriftene vil ikke gi umiddelbar effekt for de som sliter, advarer Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun mener at Støre og Vedum gambler med norske arbeidsplasser i frykt for å gi et svært lite antall bedrifter noen kroner for mye.

– Dette er et ufattelig høyt spill med norske arbeidsplasser. Jeg syns at det er ufattelig at NHO og LO har gitt sin tilslutning. Det er å svikte norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun er spesielt kritisk til lånegarantiordningen i strømpakka.

– Det henger ikke på greip at Ap og Sp tilbyr bedrifter som sliter, enda mer gjeld. Det er ingen av bedriftene jeg har møtt som er positive til en statlig låneordning. Å låne penger til forbruk vil sende dem rett til luksusfellen, sier Listhaug.

Frp har tidligere foreslått en modell med makspris på 50 øre, også for næringslivet.