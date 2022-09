Rødts gruppeleder i Oslo trekker seg

NTB

Eivor Evenrud trekker seg som gruppeleder for Rødt Oslo med umiddelbar virkning.

Det opplyser hun på sin egen Facebook-side.

Hun har tidligere i år varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nå trekker hun seg som gruppeleder med umiddelbar virkning. Det skjer samme dag som Evenrud gikk hardt ut mot Rødts nominasjonskomité, som innstilte Siavash Mobasheri som hennes arvtaker, skriver Aftenposten.

Evenrud sa tidligere torsdag at hun og Mobasheri er uenige om hvilken linje Rødt skal legge seg på, skriver Avisa Oslo.

– Dessuten er det ingen hemmelighet at jeg og fylkesleder har hatt et anstrengt samarbeid. Vi representerer to forskjellige retninger. Jeg mener at vi har fornyet partiet og fått gjennomslag ved å ha en konstruktiv og pragmatisk tilnærming, sa hun til avisa.