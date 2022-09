EU-parlamentet: Ungarn er ikke fullt ut et demokrati

Ungarns statsminister Viktor Orban (i midten) holder tale under en edsavleggelse for de første rekruttene i en nydannet grensepatrulje.

NTB

EU-parlamentet har vedtatt en uttalelse som fastslår at Ungarn ikke lenger kan anses som et fullverdig demokrati. En fornærmelse, svarer ungarske myndigheter.

Torsdagens avstemming endte med at uttalelsen ble vedtatt med 433 mot 123 stemmer. 28 representanter avsto fra å stemme.

EU-parlamentet anmoder EU-kommisjonen om å reagere mot Ungarn, blant annet ved å holde igjen penger til landet.

I uttalelsen står det at Ungarn er et «hybridregime med valgautokrati», noe som innebærer at valgene ikke blir gjennomført på demokratisk vis, men i stedet gagner den sittende regjeringen.

Ungarske myndigheter reagerer sterkt.

– Jeg anser det som en fornærmelse mot ungarerne at noen stiller spørsmål ved Ungarns evne til demokrati, sier den ungarske utenriksministeren Peter Szijjarto.

Symbolsk

Uttalelsen fra EU-parlamentet er symbolsk. Hvis EU skal endre politisk kurs overfor Ungarn, må det vedtas av alle de 27 medlemslandene, deriblant Ungarn.

Samme dag sa ikke navngitte EU-kilder til nyhetsbyrået DPA at EU-kommisjonen vurderer å kutte milliarder av euro i støtte til Ungarn som følge av mistanke om korrupsjon.

Kommisjonen kan komme til å foreslå å holde tilbake en stor andel av overføringene som skal bidra til utvikling og strukturelle reformer i landet. Årsaken skal være bekymring for dårlig pengestyring.

– Må beskytte rettsstaten

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa onsdag at hun ønsker det tas grundige grep i kampen mot korrupsjon i medlemslandene.

– Det er kommisjonens plikt og edleste oppgave å beskytte rettsstaten, sa hun.

EU-kommisjonen har lenge kritisert Ungarn for korrupsjon.