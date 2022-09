Mann siktet for trusler mot Støre – utlevert fra Danmark til Norge

NTB

En mann som ble pågrepet i Danmark i august, siktet for trusler mot Jonas Gahr Støre under Arendalsuka, er utlevert til Norge.

– Mannen kom til Norge torsdag for en uke siden. Saken etterforskes fremdeles av PST, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Nettavisen.

Det var under Arendalsuka 18. august det ble kjent at en mann var pågrepet i Danmark, siktet for trusler mot et regjeringsmedlem.

Bernsen sier til Nettavisen at mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 115, som handler om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Forsvarer John Christian Elden sier mannen er beskyldt for å ta truet statsministeren.

– Han er beskyldt for å ha sagt til en venn av seg at han skulle kvitte seg med statsministeren, og da slo PST til, sier Elden.

Han sier at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.