Aker-sjefen etter energimøte med Støre: – En stor og komplisert oppgave

NTB

Oppgaven med å løse energikrisen i Europa er så stor og komplisert at både stater og selskaper må jobbe sammen for å finne løsninger, sier Aker-sjefen.

– Denne oppgaven er så stor, så komplisert at en enkeltaktør ikke løser det alene, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker etter et møte mellom flere oljetopper og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) torsdag.

Støre innkalte torsdag de største selskapene i olje- og gassnæringen i Norge til et møte om energisituasjonen i Europa.

– Vi er blitt oppdatert på situasjonen i Europa og dialogen mellom regjeringer, sier Eriksen.

Norge har den siste tiden vært under press fra EU som ønsker tiltak for å få ned gassprisene.

Støre har avvist makspris på gass, men har i stedet trukket fram muligheten for langtidskontrakter med gasselskapene.

– Vi ønsker å inngå langsiktige kontrakter, spørsmålet er hvem som er motparten, sier Eriksen.

– For stor risiko å ta



Han understreker at regjeringer og selskaper må jobbe sammen.

– På dagens prisnivå er det en for stor risiko å ta for de fleste private aktører med langsiktige kontrakter. Det blir dels et spørsmål om prismekanisme, og dels et spørsmål om hvordan stater og selskaper kan samarbeide for å løse denne veldig, veldig alvorlige situasjonen, sier han.

Norge er Europas viktigste leverandør av gass, og har de siste årene dekket mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia.

Det tre selskapene i torsdagens møte er de tre største petroleumsprodusentene på norsk sokkel.