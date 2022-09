«Onsdagsstemmene» telles i Sverige

NTB

I dag kan den endelige avgjørelsen i det svenske valget falle. Selv om de borgerlige og Ulf Kristersson ligger best an, avhenger alt av de siste stemmene.

Onsdag telles sene forhåndsstemmer og sene utenlandsstemmer i 314 såkalte «oppsamlingskretser» rundt omkring i Sverige. Antakelig dreier det seg om mer enn 200.000 stemmer. Den svenske Valmyndigheten oppga til SVT tirsdag kveld at det foreløpige resultatet ventes onsdag kveld.

Da valgkvelden var over, ledet den borgerlige blokken med minste mulige margin – 175 mandater mot den rødgrønne blokkens 174. Ledelsen i antall stemmer lå på bare 47.000.

Over 200.000

De sene forhåndsstemmene kommer fra personer som ikke kunne eller ville stemme ved sitt anviste valglokale på valgdagen søndag. De avga istedenfor stemmer i et forhåndsstemmelokale i løpet av helgen. Anslagsvis en tredel av stemmene kommer fra sene utenlandsstemmer.

Antallet stemmer som skal telles opp nå, er uklart, men ved forrige valg dreide det seg om hele 202.000 slike «onsdagsstemmer». I år har langt flere forhåndsstemt, og det taler for at det blir flere onsdagsstemmer enn sist. Samtidig har valgdeltakelsen vært noe lavere.

Frykter konspirasjonsteorier

Antallet spiller en stor rolle, ifølge professor Olle Folke ved Uppsala universitet. Historisk sett har disse stemmene nemlig helt en litt annen vei enn blant dem som stemmer på valgdagen. Han peker på at det finnes noen scenarioer der stemmene vipper mot venstre.

Samtidig er det viktig å påpeke akkurat hvor stor usikkerhet som råder, slik at man kan unngå at folk stiller spørsmål ved valgresultatet, ifølge Folke.

– Det kan bli massevis av konspirasjonsteorier, sier han.

Sannsynlig at borgerlige beholder flertallet

Imidlertid mener både Folke og andre eksperter at det mest sannsynlige er at den borgerlige blokken beholder overtaket. Moderaterna ligger nærmest å få et nytt mandat, mens Vänsterpartiet ligger nærmest å tape et mandat. Utenlandsvelgerne pleier også å gi Moderaterna mer støtte enn befolkningen som helhet.

En annen usikkerhetsfaktor er kontrollregningen som foretas av alle stemmer, også dette onsdag. Nærmere 94.000 stemmer ble erklært ugyldig på valgdagen søndag, og en del av disse ugyldiggjøringene kan omgjøres av länsstyrelsens kontrollregning. I 2018 ble 25.000 ugyldige stemmer gjort gyldige igjen på dette viset.