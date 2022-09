Støre drar til Praha på statsbudsjettdagen

NTB

Når statsbudsjettet legges fram 6. oktober, må finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) styre showet alene. Statsminister Jonas Gahr Støre drar til Praha.

Der skal han delta på et EU-toppmøte om energisituasjonen, bekrefter statssekretær Tale Jordbakke (Ap) overfor NTB.

– Hele Europa står i en energikrise som følge av krigen i Ukraina. Det er i Norges interesse å jobbe tett sammen med våre europeiske allierte for å finne gode løsninger, sier hun.

– Norge er for tiden den største leverandøren av gass til Europa, og det er naturlig at vi er til stede når europeiske ledere diskuterer tiltak for å løse energikrisen. Derfor reiser statsministeren til Praha for å møte ledere fra hele Europa, både i og utenfor EU, føyer hun til.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om Praha-turen.

– Blir bråk

Årets statsbudsjett er Ap-Sp-regjeringens første egne budsjett. Det er finansministeren som har den sentrale rollen på budsjettdagen, men det er tradisjon for at alle regjeringens medlemmer deltar.

På Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag advarte Støre om at det kommer til å bli bråk om budsjettet. Budskapet var tydelig: Krig i Europa, energikrise, flyktningsituasjonen og nødvendigheten av å ruste opp betyr at det blir mindre penger å rutte med.

I tillegg må regjeringen være langt mer påholden med oljepengene for ikke å øke inflasjonen ytterligere. Dermed blir det mindre penger til blant annet byggeprosjekter, infrastruktur og nye velferdsordninger.

– Vi må prioritere på en måte som norske politikere ikke har stått i på flere tiår. Det kommer til å bli tøft, sa Støre, som altså overlater til Vedum å stå i stormen.

Gasspress

Det er Frankrikes president Emmanuel Macron som har tatt initiativ til toppmøtet og til et nytt europeisk forum, European Political Community, der hensikten er å skape en ny plattform for dialog mellom EU og europeiske land utenfor unionen.

Energikrisen og skyhøye strømpriser har rammet Europa hardt, og den siste tiden har presset mot Norge og norske gasspriser økt. Flere land, blant dem Danmark, har tatt til orde for et pristak på gass.

Støre har flere ganger uttrykt skepsis til et slikt pristak.

Den siste uka har Støre hatt flere samtaler med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.