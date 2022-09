Støre til Aps landsstyre: Det kommer til å bli bråk

NTB

Arbeiderpartiet står foran en tøff tid, men partileder og statsminister Jonas Gahr Støre ber partiet om ikke å skygge unna vanskelige valg.

– Det kommer til å bli en tøff høst og vinter. Det kommer til å bli en del bråk når vi legger fram budsjettet. Men i den kampen skal vi stå, og vi skal stå sammen, sa Støre da han tirsdag talte til Aps landsstyre – på dagen ett år siden fjorårets stortingsvalg.

– Vi hadde store ambisjoner og drømmer om hva vi kunne få til med et nytt flertall. Men vi ble også valgt for å være på vakt og møte verden, ikke slik vi ønsker at den skal være, men slik den faktisk er, sa Ap-lederen.

– Vil kreve mye

– Tiden vi har foran oss, kommer til å kreve mye av oss, av laget vårt. Vi må prioritere på en måte som norske politikere ikke har stått i på flere tiår. Det kommer til å bli tøft. Men vi skal klare dette, sa Støre, som avviser at regjeringens Hurdalsplattform er lagt i skuffen.

– Det er fake news. Her er den, sa han og viste fram dokumentet med hans egen påtegninger.

Men regjeringen har måttet jekke ned ambisjonene på grunn av Ukraina-krigen, økende inflasjon og energikrisen i Europa, medgir han.

– Vi kunne ikke vite at det skulle bli krig i Europa da vi skrev plattformen, sa Støre.

Prioritere hardt

Men det får konsekvenser for norske budsjettprioriteringer. Ifølge statsministeren har Norge innført en av de beste strømstøtteordningene i Europa, tatt imot rekordmange mennesker på flukt og nå ruster opp forsvar og beredskap. I tillegg koster eldrebølgen penger.

– Vi må prioritere hardt hva vi kan bruke penger på, og i denne runden må vi prioritere å trygge velferdstjenestene og å styrke beredskap i møte med et urolig Europa, sa Støre.