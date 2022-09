Valget i Sverige: Tusenvis av ugyldige stemmer kan bli erklært gyldige

NTB

Mange av stemmesedlene som er blitt vurdert som ugyldige i Sverige, kan likevel bli godkjent og dermed påvirke det svært jevne valgresultatet.

Under stemmetellingen i Sverige søndag kveld ble over 90.000 stemmesedler vurdert som ugyldige.

Det er imidlertid fylkesstyrene som har ansvaret for den endelige godkjenningen, og de kan komme til å konkludere med at tusenvis av stemmer likevel er gyldige, skriver nyhetsbyrået TT.

Ved forrige riksdagsvalg i 2018 ble nærmere 84.000 stemmer erklært ugyldige av kommunene, men over 25.000 av disse ble likevel godkjent av fylkene.

Mandag kveld skilte det 47.000 stemmer mellom rød og blå blokk, med sistnevnte i ledelsen. Det innebærer at blå blokk foreløpig har sikret seg ett mandat mer enn rød blokk.

Opptellingen er basert på valgsedler som ble levert inn til valglokalene søndag. Det gjenstår å telle opp forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Antallet er uklart, men ved forrige valg ble det levert inn 202.000 slike stemmer.

Eksperter vurderer at det skal mye til for at rød blokk greier å ta igjen blå blokk.

Et endelig valgresultat er først ventet onsdag eller torsdag.