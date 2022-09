LO vil ha Ap inn på et annet togspor

LO vil ha Arbeiderpartiet til å pense over i et annet spor i feiden som har oppstått rundt sammenslåingen av Vy og Flytoget.

NTB

– Når det nå skal utredes en sammenslåing av Vy og Flytoget, bør en oppsplitting av Vy stanses, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til VG.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gikk fredag ut og bekreftet at han begynner en utredningsprosess for å slå sammen Vy og Flytoget.

Det skal skje parallelt med at det åpnes for at Flytoget skal få overta seks togstrekninger på Østlandet fra Vy.

Nygårds plan er at avklaringen om strekningene skal komme neste år, mens en sammenslåing ligger lenger fram i tid.

Planen er møtt med kritikk fra blant annet SV og Rødt, og av konsernsjefen i Vy.

De to partiene vil umiddelbart stanse Jernbanedirektoratets vurdering av om Flytoget skal få overta strekningene fra Vy, som kalles en oppsplitting av Vy.

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy viser til at en oppsplitting vil gi store kostnader.

– Man bør ikke først splitte opp for deretter å slå sammen, sa hun til avisa fredag.