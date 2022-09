Sverige: Borgerlig side leder når alle valgkretser er talt opp

NTB

Alle 6.264 valgnattskretser er telt opp i Sverige, og det er fortsatt en ledelse på ett mandat til de fire partiene på borgerlig side.

Det skriver Dagens Nyheter.

Det som gjenstår er 314 kretser som består av utenlandsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer. Dette ventes å utgjøre såpass mange stemmer (drøyt 200.000) at de fleste politikerne fortsatt nøler med å fastslå et resultat.

Siste krets som rapporterte inn sine tall var Maria 12 Fredmansgatan på Södermalm i Stockholm.