Oslo bystyre kritiserer regjeringen for overkjøring i sykehussaken

NTB

Flertallet i Oslo bystyre er svært misfornøyd med at regjeringen har tatt kontroll over sykehusutbyggingen i Oslo med en statlig reguleringsplan.

Onsdag vedtok bystyret en høringsuttalelse om sykehusplanene, som innebærer at Ullevål sykehus blir nedlagt.

– Siden beslutningen om statlig plan etter kommunens skjønn ikke har sin bakgrunn i fremdrift eller stillstand i dialogen mellom forslagsstiller og planmyndighetene, er den en overkjøring av lokaldemokratiet og de lokale planmyndighetene, heter det i uttalelsen, ifølge Avisa Oslo.

Alle partier unntatt Arbeiderpartiet og Høyre stilte seg bak kritikken, ifølge NRK.

Staten har besluttet å gjennomføre byggingen av nye sykehus på Aker og Gaustad med en statlig reguleringsplan.

Ordfører Marianne Borgen (SV) var ikke nådig i sin kritikk.

– Regjeringen viser manglende respekt for innbyggerne i denne byen, for Oslos fagetater, fagforeningene ved Oslo universitetssykehus og en rekke andre organisasjoner. Dette er ganske så oppsiktsvekkende og ganske så uakseptabelt, sa Borgen ifølge NRK.

Regjeringen står fast på beslutningen om at Ullevål skal legges ned. Rikshospitalet på Gaustad skal utvides og det skal bygges nytt lokalsykehus på Aker. Regjeringen viser til at Oslo kommune tidligere støttet disse planene, men har endret mening.

– Når målbildet ligger fast i Hurdalsplattformen, er det naturlig at staten tar over en planprosess for å forhindre forsinkelser og usikkerhet, når flertallet i bystyret har vært så klar på sin motstand, har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) tidligere uttalt til Avisa Oslo.