LO vil slå sammen Vy og Flytoget

NTB

Ressursene som driver jernbanen i Norge, bør samles, mener LO. De ønsker å slå sammen Vy og Flytoget.

– Ressursene som holder på med jernbane i Norge, er små og bør samles. Jeg oppfatter det slik at å slå selskapene sammen også er et ønske fra de to LO-forbundene Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til VG.

Jernbanedirektoratet har valgt å forhandle med Vy om den ene delen av togtilbudet på Østlandet og med Flytoget om den andre delen. Dette er en prosess som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ikke har villet gripe inn for å stanse.

Det er ventet at en avgjørelse først vil komme neste år.

– Vi registrerer at forhandlingene med Flytoget fortsetter, men samtidig sier samferdselsministeren at det ikke er vedtatt noen forpliktende løsning, at det ikke er sikkert at dette ender i en avtale og at den siste beslutningen ikke er fattet, sier LO-nestlederen.

LO oppfatter at regjeringen holder døren åpen, forklarer han. Og den døren ønsker LO å holde åpen til de eventuelt får en skisse til en bedre løsning, sier Krogstad.

– Samferdselsministeren mumler om at dette kanskje kan bli aktuelt i fremtiden. Men det er ingen grunn til å vente. Det er to statlige selskaper, så det er bare å gjøre det. Skal jernbanen bli bedre, trenger vi stordriftsfordeler og samarbeid, ikke enda mer oppsplitting.