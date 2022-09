Kreml setter pris på Joe Bidens siste Russland-uttalelse

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sier det er positivt at Biden svarte «nei» på spørsmål om han mente Russland bør bli oppført på USAs liste over statlige sponsorer av terror.

Den 27. juli i år vedtok den amerikanske senatet en resolusjon som oppfordrer utenriksdepartementet å anerkjenne staten Russland som en sponsor av terrorisme.

I dokumentet oversendt utenriksdepartementet viser senatet blant annet til hendelser i Georgia, Syria, Tsjetsjenia og Ukraina som årsaker til at Russland bør få terroriststemplet.

Ukraina har tidligere oppfordret USA til å sette Russland på en slik liste over stater som ifølge USA «gjentatte ganger har støttet internasjonale terrorhandlinger». Fra før av har stater som Iran, Nord-Korea, Cuba og Syria fått en slik betegnelse av USA.

Biden svarte «nei»

Kommer Russland på en slik liste har den amerikanske administrasjonen bred myndighet til å innføre sanksjoner mot landet og stater som handler med det.

Den 28. juli kunngjorde en gruppe kongressmedlemmer fra begge partier at de hadde til hensikt å sende et lignende dokument til Representantenes hus. Men det kan se ut som om USAs president Joe Biden står i veien.

Mandag skrev nemlig Reuters sin Det hvite hus-korrespondent Jeff Mason på sin Twitterkonto at Biden svarte «nei» på spørsmål om han mente Russland burde havne på USAs liste over statlige sponsorer av terrorisme.

Peskov: – Bra av Biden

Denne uttalelsen setter Kreml pris på, og kaller det positivt, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

I et intervju med den russiske TV-kanalen RBC sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov det er bra at Biden reagerte som han gjorde.

– Selve formuleringen av spørsmålet er monstrøs. Og selvfølgelig er det bra at den amerikanske presidenten reagerte på denne måten, sier Peskov, og legger til at han synes det er et vanskelig spørsmål å forstå.

Han vil derimot ikke gå så langt som å se på det som en oppmyking av amerikansk anti-russisk retorikk, og svarte at det «neppe kan være en grunn for å gjøre slike vurderinger».