Kaski: – SV kommer ikke til å støtte et budsjett som ikke bekjemper fattigdom

Kari Elisabeth Kaski sier hun synes det er utrolig at finansministeren holder et helt økonomiforedrag uten å snakke om klima.

NTB

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, sier SV ikke kommer til å støtte et budsjett som ikke bekjemper fattigdom og bygger ut velferden.

– Først og fremst synes jeg det er helt utrolig at en finansminister kan holde et helt foredrag i 2022 uten å snakke om klima. Det har vært hetebølge og tørke over store deler av verden, og Pakistan står under vann. Det må være fremst i tankene i nær sagt alle beslutninger om økonomien, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Reaksjonene har vært mange etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) orienterte om den økonomiske situasjonen i landet i forkant av regjeringens budsjettkonferanse. Vedum advarte også om at noe av innholdet fra Hurdal-plattformen må utsettes.

Regjeringen er avhengig av støtte fra SV for å få flertall for statsbudsjettet, som blir lagt fram i oktober. Kaski er tydelig på at SV ikke kommer til å støtte et budsjett som ikke bekjemper fattigdom.

– De med minst må bli budsjettets vinnere. Vi må øke ytelser som barnetrygd, minstepensjon, bostøtte og studiestøtte. Og vi må jobbe for gratis SFO og billigere tannhelse. Handlingsrommet vårt må gå til å hjelpe folk flest, ikke til å frede Erna Solbergs skattekutt, sier hun.