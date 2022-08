Sylvi Listhaug etter Vedum-foredrag: – Regjeringen bør kutte ut offentlig sløsing

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug retter kritikk mot regjeringens politikk etter Vedums økonomiforedrag og ber regjeringen slutte med det hun kaller offentlig sløsing.

– Folk er lei av handlingslammelse og at regjeringen følger situasjonen nøye, og et foredrag fra Vedum hjelper absolutt ingen. Den ekstreme prisveksten vil føre til at forskjellene kommer til å øke kraftig. De som har minst, får enda mindre, mens de som har god økonomi, vil greie seg godt gjennom krisen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Tirsdag orienterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om den økonomiske situasjonen i landet, i forkant av regjeringens budsjettkonferanse. Foredraget har skapt reaksjoner, blant annet hos Listhaug.

I foredraget løftet Vedum fram at vi i tiden framover ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken. Listhaug sier at Frp heller ikke vil bruke mer oljepenger, men at de vil «tilbakebetale ekstraskatten som de ekstreme strømprisene er for folk og bedrifter».

– Dette har den svenske sosialdemokratiske regjeringen sagt de skal gjøre. De har også, uten at de har en krone i inntekt fra olje og gass, redusert avgifter på drivstoff og gitt støtte til bilistene. Det kan også den norske regjeringen gjøre hvis de er villig til å prioritere riktig, og de bør heller kutte ut offentlig sløsing på rådyre klimatiltak, bistand uten effekt og unødvendig byråkrati.