Sylvi Listhaug slakter Jonas Gahr Støre og regjeringen

Sylvi Listhaug mener det er hjerterått at staten skal dra inn milliarder i økte avgifter, mens vanlige folk sliter med å betale strømregningen eller fylle tanken.

– Jeg trodde faktisk ikke det var mulig å gjøre en så dårlig jobb, sier Frp-lederen til Dagbladet.

I et intervju med Dagbladet viser Sylvi Listhaug fram listen sin. Ikke riktig en haug, men en liste på to A4-sider, som inneholder en rekke punkter om alt hun mener er galt med regjeringen.

Listen er lang, men ifølge Listhaug kunne hun ha skrevet «så mye, mye mer».

På A4-arkene til Listhaug slakter hun regjeringen på blant annet samferdsel, eldrepolitikk, helsepolitikk, skattepolitikk og energipolitikk. Partilederen mener økende forskjeller mellom folk er det største problemet i Norge i dag. Krisene vi står i, forsterker ulikhetene i samfunnet, ifølge Listhaug, noe hun og Frp er veldig bekymret over.

«Stakkars Støre»

– Frp blir aldri enig med Ap og Sp, det er riktig. Men så ille som det har vært, det hadde jeg ærlig talt ikke trodd det skulle bli. Ingenting har jo gått veien for stakkars Støre. Jeg trodde faktisk ikke det var mulig å gjøre en så dårlig jobb, sier Listhaug.

Frp-lederen er ikke fornøyd med hvordan staten henter inn enorme summer i avgifter, mens momsen rammer dem med lite penger mye «saftigere enn de rikeste blant oss». Hun mener det er hjerterått at staten skal dra inn milliarder i økte avgifter, mens vanlige folk sliter med å betale strømregningen eller fylle tanken.

Likevel har hun en viss forståelse for regjeringen.

– Det er mange forhold som spiller inn i krisene vi har nå, blant annet krigen i Ukraina. Det er ting Støre og Vedum ikke kan lastes for. Men de kan derimot klandres for hvordan de reagerer når slike ting inntreffer. Og der har de vært veldig svake.

I oktober legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2023. Støre er tydelig på at regjeringen er nødt til å få pengepolitikken og finanspolitikken til å dra i samme retning.

Et annerledes statsbudsjett

I høst skal Jonas Gahr Støre og regjeringen legge frem statsbudsjettet for 2023. Flere av regjeringens planer for budsjettet er nå skrinlagt, og hva som venter er fortsatt usikkert.

– 2022 er ikke normalt. Derfor er jeg tydelig på at mye av det vi ønsket oss, planla for og ville vise i vårt første budsjett, det kommer ikke til å skje nå. Det kommer til å settes på vent og settes til siden fordi noe annet nå er maktpåliggende, sier Støre i et intervju med Dagens Næringsliv.

– Vet det rammer urettferdig

Støre forteller at kalddusjen som er i vente, skyldes strømstøtteordningen, kostnaden med Ukraina-flyktninger, styrking av Forsvaret og de løpende utgiftene for folketrygden.

Han er tydelig på at regjeringen er nødt til å få pengepolitikken og finanspolitikken til å dra i samme retning.

– Det blir meningsløst hvis Norges Bank skal hente inn penger gjennom en økt rente på den ene siden og vi skal betale ut og nøytralisere på den andre siden. I tillegg vet vi det rammer urettferdig. At det går mest utover de med trangest økonomi. Vi må begrense renteveksten ved at vi klarer å være ansvarlige, sier Støre.