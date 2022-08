Stortinget bestrider pendlerboligkrav

Stortingspresident Masud Gharahkhani skriver i et brev til skattemyndighetene at Stortingets administrasjon mener de ikke har vært orientert om de tolkningene av skattereglene som Skatteetaten gir uttrykk for.

Stortinget er uenige med Skatteetaten om hvordan pendlerboliger skal beskattes. De avviser et krav om å etterbetale arbeidsgiveravgift.

Stortinget mener det ikke er grunnlag for Skatteetatens krav på over 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. De peker på uklare regler og mangelfull veiledning.

– Vi har vanskelig for å se at det dekning i loven for et sånt krav, sier fungerende stortingsdirektør Kyrre Grimstad til NTB.

Stortingets administrasjon fikk i juni varsel om vedtak om endring av arbeidsgiveravgift som følge av manglende innrapportering av skattepliktige fordeler i pendlerboligsakene.

Nå bestrides dette i et svarbrev fra presidentskapet på Stortinget.

Gjelder pendlerboliger

Uenigheten mellom Stortinget og Skatteetaten dreier seg om hvordan man skal beskatte pendlerboliger. Skatteetaten mener blant annet at man må ha fulle markedsmessige kostnader til bolig på hjemstedet, for å få dekket pendlerbolig i Oslo skattefritt.

– Det innebærer blant annet at hvis man for eksempel leier ut et rom i en bolig der man bor, så anses man ikke å ha fulle markedsmessige kostnader. Da vil man få full skattebelastning på den fulle verdien av pendlerbolig i Oslo, sier Grimstad.

Dette har ført til at en rekke stortingspolitikere har fått krav om å etterbetale store summer i skatt. I tillegg har det blitt rettet et krav på 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift til Stortinget som arbeidsgiver.

Det er samme tolkning av loven som ligger til grunn for begge kravene, men Grimstad understreker at de kun svarer på kravet som knytter seg til dem som arbeidsgiver.

Vil gå gjennom

Stortinget mener det ikke er grunnlag for Skatteetatens krav på over 1,3 millioner i arbeidsgiveravgift. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Les mer Lukk

Presidentskapet på Stortinget, som består av de største partiene, har i stor grad latt administrasjonen svare på de skatterettslige spørsmålene.

I brevet til skattemyndighetene, signert av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), avslutter han med å skrive:

– Dersom Skatteetaten konkluderer med at Stortinget har gitt uriktige opplysninger om skatt eller arbeidsgiveravgift, ønsker presidentskapet å peke på at Stortingets administrasjon mener de ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene som Skatteetaten nå gir uttrykk for.

Skal vurdere svaret

Skatteetaten bekrefter i en pressemelding at de har mottatt Stortingets svar. De sier de nå gå vil gå gjennom og vurdere tilsvaret.

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle skattepliktige og sikre at skatte- og avgiftsforhold blir riktige, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Etaten har sendt varsel om ekstra skattekrav til i alt 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere som har hatt pendlerboliger uten å skatte nok.

Frp uenig i svaret

Det har vært uenighet på Stortinget om hvordan man skal håndtere saken.

Frps Morten Wold, som er medlem av presidentskapet, mener det er uklokt at Stortinget gjør seg til aktiv part i striden med Skatteetaten.

– Fremskrittspartiet mener Stortinget snarest må rydde opp, slik at alle ordninger er i tråd med gjeldende lovverk og at det er færrest mulig særordninger som folk vil oppfatte som urimelig forskjellsbehandling av politikere sammenlignet med vanlige folk, sier Wold.

Han stemte imot svaret som ble sendt.

Rødt: – Skandaløst

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes har engasjert seg i saken.

– Det er skandaløst at Stortinget nekter å følge skattemyndighetenes tolkning, slik Rødt lenge har tatt til orde for, og heller fører en aktivistisk kamp for egne interesser. Stortingets rolle er å vedta lovene, ikke å overprøve myndighetenes tolkning av dem, sier han.

Også Statsministerens kontor har fått varsel krav om arbeidsgiveravgift. Svar på dette er også ventet mandag.