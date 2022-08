Financial Times: EU ventes å fryse visumavtale med Russland

NTB

Etter press fra flere EU-land, kommer EUs utenriksministre til å suspendere visumavtalen med Russland kommende uke, melder britisk avis.

EUs utenriksministre er ventet å støtte en utvidet suspensjon av unionens visumavtale med Russland fra 2007 denne uka, melder Financial Times med henvisning til flere kilder.

– Det er upassende for russiske turister å spasere rundt i byene våre og i våre marinaer. Vi må sende et signal til den russiske befolkningen om at denne krigen ikke er ok eller akseptabel, sier en høytstående tjenestemann i EU til avisen.

Bønn fra Zelenskyj

Formålet med suspensjonen er å gjøre det både dyrt og vanskelig for russere å reise i Europa, og det skjer etter protester fra enkelte østeuropeiske EU-land, som har sagt de vil stenge grensene sine helt for russiske turister.

Blant annet sluttet Tsjekkia og Polen å utstede russiske turistvisum kort tid etter at Russland invaderte Ukraina i februar. De har siden krevd at EU vedtar et fullstendig forbud, noe også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjentatte ganger har bedt om.

Strengere dokumentkrav

Hittil har de fleste europeiske land fortsatt å gi turistvisum til russiske statsborgere, som dermed har kunne reise fritt hvor som helst i Schengen-området. Deler av visumavtalen fra 2007 mellom Russland og EU som gjelder offentlige tjenestemenn og forretningsfolk, ble suspendert i slutten av februar.

En mer omfattende suspensjon av avtalen som nå diskuteres, vil bety at russere som søker om EU-visum, får enda strengere krav til dokumentasjon. Det vil gjøre visumprosessen betydelig dyrere og øke ventetiden betraktelig.