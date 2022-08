NHO-topp etter LO-bråket: – Jeg står for det jeg sa

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at han står ved at det må være legitimt å sidestille streik og lockout. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

LO frøs all kontakt med NHO etter at Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen kom med signaler om økt lockout-bruk. Lier-Hansen sier at han står for utsagnet.

– Jeg står for det jeg sa, men det var ment som et signal, ikke noen marsjordre eller vedtak. Jeg understreket nettopp det i intervjuet: Jeg sa ikke at det blir mange lockouter fremover, men at det «må være legitimt å sidestille de to virkemidlene, streik og lockout», sier Stein Lier-Hansen til VG lørdag.

Han er leder for Norsk Industri, som er den største landsforeningen i NHO.

Fredag gikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik ut i Aftenposten og sa at hun ville fryse kontakten med NHO etter at Lier-Hansen i VG torsdag sa at de vurderte å innføre lockout under industristreiken, og kom med signaler om økt bruk av lockout fremover.

Etter LO-lederens reaksjon gikk NHO-leder Ole Erik Almlid ut og beklaget og sa at de ikke har endret synet på lockout, før partene ble enige om å gjenoppta kontakten.

Lier-Hansen sier til VG lørdag at han heller ikke har tatt til orde for noen formell endring knyttet til bruk av lockout, og at han er enig i det lederne av LO og NHO sa.

Selv fikk han ikke med seg oppstyret i ettermiddagstimene fredag, fordi han var på jakt på vidda og samtidig hadde mistet mobiltelefonen.